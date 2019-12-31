الولايات المتحدة تؤكد التزامها بالتعاون مع الحكومة الانتقالية في السودان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
الخليج 365
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو أن بلاده لاتزال ملتزمة بالتعاون مع الحكومة الانتقالية في السودان في سعيه نحو تحقيق السلام والأمن والرخاء واحترام حقوق الإنسان.
وقال بومبيو - في تصريح اليوم /الثلاثاء/، وفي سياق تهنئته لشعب السودان بمناسبة عيده الوطني - أن الإدارة الأمريكية تتطلع نحو تعميق الشراكة الأمريكية مع السودان في إطار ضمان إحراز تقدم في هذه القيم المشتركة.
وأضاف أنه "بمناسبة الذكرى الرابعة والستين ليوم الاستقلال الوطني السوداني، نهنئ - باسم حكومة الولايات المتحدة - السودان على جهوده البطولية لتشكيل حكومية ديمقراطية تمثل جميع السودانيين بمن فيهم الشباب والنساء وأولئك الذين ينتمون للمناطق المهمشة تاريخيا".
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