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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الناخبين الأمريكيين :جو بايدن أكثر انجذابا بالمقارنة بغيره والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
الخليج 365 - خاص
أظهر استطلاع حديث للرأي أن الناخبين الأمريكيين الجمهوريين صاروا أكثر انجذابا نحو “جو بايدن” المرشح الديمقراطي ونائب الرئيس الأمريكي السابق بالمقارنة بغيره في القائمة المزدحمة بالمتنافسين في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الطريق لانتخابات الرئاسة لعام 2020.
وأشار التقرير الذي أجرته مؤسسة "هاريس إكس" وصحيفة "ذا هيل" الأمريكيتان إلى أن 33% من الناخبين الجمهوريين المشاركين في الاستطلاع اعتبروا بايدن أقرب المرشحين الديمقراطيين إلى آرائهم السياسية.
من جانب آخر وضمن الاستطلاع ذاته، حصل رجل الأعمال الديمقراطي مايكل بلومبرج عمدة مدينة نيويورك السابق على ثاني أعلى مستوى من التأييد بين الجمهوريين بنسبة 30% بينما حصل السيناتور بيرني ساندرز على 28% من التأييد.
وبلغ ما حصل عليه كل من عضو مجلس الشيوخ والمرشحة الديمقراطية إليزابيث وارن والمرشح بيت بوتيجج 26% ممن شاركوا في الاستطلاع ورأوا أنهم يقتربون في الآراء مع آراء هؤلاء المرشحين.
ويعد بايدن أبرز المرشحين الديمقراطيين لانتخابات الرئاسة وفقا لمعظم استطلاعات الرأي على مستوى الولايات المتحدة ، وسعى طويلا كي يجعل نفسه التحدي الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، كما أنه كان يرى أنه هو الوحيد الذي بمقدروه إلحاق الهزيمة بترامب
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