البترول المصرية: خطة استراتيجية بآليات جديدة لجذب شركات عالمية إلى هذه المنطقة.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

الخليج 365

قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، إن الوزارة تستهدف البحث عن الغاز والبترول في منطقة بكر جديدة كغرب المتوسط في عام 2020، لافتًا إلى وضع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثورة المعدنية، خطة استراتيجية بآليات جديدة لجذب شركات عالمية إلى هذه المنطقة.



وأضاف عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة تسعى لإتمام المشروعات التي تنفذها حاليًا، كالمشروعات الخاصة بالتكسير الهيدروجيني، واستكمال مراحل حقل ظهر، مشيرًا إلى وصول القدرة الإنتاجية للحقل إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي.

وأوضح أن الوزارة تضع ملف الثروة المعدنية على أولوياتها العام المقبل، وأن الملف يحظى باهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإعطائه توجيهات للوزراء المختصين، مردفًا: «وضعنا أول استراتيجية متكاملة للثورة المعدنية في مصر، من أجل طرح مناطق جديدة للبحث عن الذهب والفوسفات والثروات المعدنية».

وأشار إلى أن وزير البترول وجه بعدم تصدير الثروة المعدنية خام، لزيادة القيمة المضافة للمعدن، فضلًا عن تكثيف عمليات البحث والكشف عن البترول الخام، لزيادة الإنتاج من البترول، واستخدام ما يزيد من إنتاجه في معامل التكرير الجديدة التي ستُنشأ، وإنتاج منتجات بمواصفات عالمية بدلًا من استيراد جزء من الخارج، والعمل على توفير الاحتياجات كافة.

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البترول: خطة استراتيجية بآليات جديدة لجذب شركات عالمية إلى هذه المنطقة.

قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الوزارة تستهدف البحث عن الغاز والبترول في منطقة بكر جديدة كغرب المتوسط في عام 2020، لافتًا إلى وضع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثورة المعدنية، خطة استراتيجية بآليات جديدة لجذب شركات عالمية إلى هذه المنطقة.

وأضاف عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة تسعى لإتمام المشروعات التي تنفذها حاليًا، كالمشروعات الخاصة بالتكسير الهيدروجيني، واستكمال مراحل حقل ظهر، مشيرًا إلى وصول القدرة الإنتاجية للحقل إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي.

وأوضح أن الوزارة تضع ملف الثروة المعدنية على أولوياتها العام المقبل، وأن الملف يحظى باهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإعطائه توجيهات للوزراء المختصين، مردفًا: «وضعنا أول استراتيجية متكاملة للثورة المعدنية في مصر، من أجل طرح مناطق جديدة للبحث عن الذهب والفوسفات والثروات المعدنية».

وأشار إلى أن وزير البترول وجه بعدم تصدير الثروة المعدنية خام، لزيادة القيمة المضافة للمعدن، فضلًا عن تكثيف عمليات البحث والكشف عن البترول الخام، لزيادة الإنتاج من البترول، واستخدام ما يزيد من إنتاجه في معامل التكرير الجديدة التي ستُنشأ، وإنتاج منتجات بمواصفات عالمية بدلًا من استيراد جزء من الخارج، والعمل على توفير الاحتياجات كافة.