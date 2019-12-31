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توقف ساعة بيج بن عن العمل بدايةً من ظهر يوم 21 أغسطس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

 

ستدق ساعة بيج بن الشهيرة، أهم المعالم السياحية في بريطانيا، بعد ساعات قليلة عندما ينتصف الليل في العاصمة البريطانية لندن، احتفاء باستقبال العام الجديد، وذلك لأول مرة منذ الكشف عن وجهها الجديد من تحت سقالات أعمال الترميم.

 

وكان مجلس العموم البريطاني أعلن يوم الاثنين 14 أغسطس2017 عن توقف ساعة بيج بن عن العمل بدايةً من ظهر يوم 21 أغسطس من نفس العام، باستثناء مناسباتٍ محددة مثل احتفالات العام الميلادي الجديد.

 

وتعود تسمية الساعة لاختصار اسم "بنجامين هول" وزير الأشغال البريطاني آنذاك والذي أشرف على تنفيذ مشروع الساعة وتصميم برجها، تم تغيير إسمها إلي «برج إليزابيث» بمناسبة اليوبيل الماسي لجلوس الملكة إليزابيث وذلك في عام 2012 بينما اسم البرج الأصلي هو «برج القديس استيفان»، وبدأت الساعة في العمل في الثالث من يونيو عام 1859.

 

صُنعت الساعة ووُضعت على أحد أبراج البرلمان البريطاني الجديد بعد أن التهمت النيران المبنى القديم قصر «ويست منستر» عام 1843، ويبلغ ارتفاع البرج الذي يحمل الساعة والمؤلف من 16 طابقًا حوالي 96 مترًا، وهو مبني على نمط الحضارة القوطية الحديثة، الذي استخدم في بناء العديد من المباني التاريخية في انجلترا.

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«بيج بن» هو الأكبر بين أجراس البرج الخمسة ويزن 13.5 طن وكان أكبر جرس في المملكة المتحدة لمدة 23 سنة.

 

وستستأنف الساعة عملها كاملا في عام 2021، ويستهدف التجديد إصلاح وصيانة البرج، وترقية المنشآت وضمان سلامتها للأجيال القادمة.

 

ونفذت آخر أعمال التجديد الهامة في البرج في الفترة 1983-1985، وكانت الإضافة الأكثر أهمية في البرج هي تركيب المصعد، وسيتم استبدال العديد من الأجزاء المكسورة من الزجاج على الأوجه.

 

 

 

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