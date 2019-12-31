شكرا لقرائتكم صور مبهرة لاحتفالات رأس السنة من برج خليفة في دبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مع وصول دقات الساعة إلى منتصف الليل وحلول موعد العام الجديد، 2020 واصل البرج تقليده السنوي حيث قدم العرض الجذاب الذي يتضمن الألعاب النارية وعرض الصور على واجهة البرج والتي تتميز بنظام إضاءة LED، إضافة إلى العروض الموسيقية وعرض النافورة الراقصة.

كما شهدت نافورة دبي المجاورة لبرج خليفة، أكبر نافورة راقصة في العالم، تقديم عروضها المميزة لتجعل المناطق المحيطة ببرج خليفة ووسط مدينة دبي المكان الأمثل لقضاء ليلة رأس السنة الجديدة 2020.

ويحتفل "برج خليفة"، المعلم العمراني الفريد الأطول في العالم، بالذكرى السنوية الـ10 لتدشينه، مع مجموعة من الفعاليات الاحتفالية في 4 يناير/كانون الثاني 2020.