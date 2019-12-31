بعد الأطماع التركية في ليبيا.. بيان شديد اللهجة من الخارجية المصرية

كتب: ضياء السقا

حذرت الخارجية المصرية من تداعيات إرسال قوات تركية إلى ليبيا، على دول المنطقة، مؤكدة رفض جامعة الدول العربية التدخلات الخارجية.

وصرح المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن جامعة الدول العربية شددت، في اجتماع لها اليوم حول ليبيا، على خطورة مخالفة الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية، كما أكد مجلس الجامعة على ضرورة منع التدخلات الخارجية التي تُسهل انتقال الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا؛ وطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية الاتصال على أعلى المستويات مع الأطراف الدولية والسكرتير العام للأمم المتحدة لحلحلة الأزمة الليبية ومنع أي تهديد للسلم والأمن الدوليين.

جاء ذلك في إطار الاجتماع الذي دعت إليه مصر بشكل طارئ، حيث أشار السفير علاء رشدي، مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية في كلمته بالاجتماع، إلى خطورة التحركات التركية الأخيرة على أمن ومستقبل ليبيا، بما ينم عن أطماع معروفة في ليبيا وثرواتها، مُحذراً من تداعيات ما يتردد عن إرسال قوات تركية إلى ليبيا على المنطقة، وكذا المعلومات المتوفرة حول إرسال عناصر إرهابية ومقاتلين أجانب ينتمون إلى تنظيمات إرهابية على متن رحلات طيران إلى ليبيا.

وأكد الوفد المصري، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للخارجية على الفيس بوك، على ثوابت موقف مصر المُتمثل في التوصل لحل سياسي يمهد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة، بما يحافظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وشعبها، وذلك في إطار دعم جهود إيجاد تسوية شاملة تتعامل مع كافة جوانب الأزمة الليبية، عبر دفع مساعي المبعوث الأممي والانخراط في ترتيبات عملية برلين. كما أكد الوفد المصري خلال فعاليات الاجتماع حرص مصر الكامل على إنهاء الأزمة الليبية، أخذاً في الاعتبار الصلات الجغرافية والتاريخية بين البلدين، وارتباط الأمن القومي المصري بشكل وثيق بالأمن القومي الليبي، فضلاً عن التهديد الذي تفرضه حالة عدم الاستقرار وغياب الأمن وانتشار الجماعات الإرهابية في ليبيا على الأمن القومي العربي الجماعي.

أطماع تركية خفية لاستنزاف ثروات ليبيا.. أول ظهور لمقاتلين سوريين في ليبيا.. أنقرة ترسل دفعة إرهابيين جديدة إلى طرابلس

ويأتي ذلك في أعقاب حقد عثماني دفين وأطماع استعمارية قديمة لاستنزاف ونهب خيرات العرب.. تحت ستار الاستثمارات وبوابة المصالح يمارس أردوغان أطماعه الخفية في أرض طرابلس لوضع يده من جديد على أموال وموارد البلاد حتى لو كان ذلك على حساب الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية.

ماذا تريد تركيا من ليبيا

وتعد ليبيا أول سوق استثمار خارجي دخله المقاولون الأتراك منذ عام 1972، من خلال تولي شركة ستيفا التركية بناء ميناء طرابلس.

استثمارات تركية ضخمة في ليبيا وصلت إلى ذروتها قبل انطلاق الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011.

وبلغ حجم المشاريع التي فازت بها الشركات التركية في ليبيا 124 مشروعا بين عامي 2009 و2010، تصل قيمتها إلى 28.9 مليار دولار وربما هذا ما يفسر الدعم التركي غير المسبوق لحكومة السراج.

المشروعات التركية بليبيا

وبلغت قيمة المشاريع العالقة للشركات التركية في ليبيا 19 مليار دولار، وتكبد المقاولون الأتراك خسائر هائلة، واضطر 25 ألف عامل تركي للعودة إلى ديارهم.

بعد تداول صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عدد من الإرهابيين من التركمان السوريين الموالين لتركيا في محاور القتال بالعاصمة طرابلس، ضمن صفوف مليشيات حكومة فايز السراج.

ظهور 7 عناصر مسلحين سوريين

خلال مقطع من البث المباشر ظهر 7 عناصر مسلحة تسليحا خفيفا ترتدي ملابس عسكرية وتتحدث باللهجة السورية، وقال المتحدث في المقطع إنهم موجودون بالعاصمة الليبية طرابلس للقتال ضمن صفوف المليشيات ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

شتائم ضد الجيش الليبي

وتبادل المسلحون الذين ظهروا بالمقطع الشتائم ضد الجيش الليبي وقياداته، مؤكدين مرارا وجودهم في طرابلس رغم جهلهم بأسماء المناطق والشوارع.

وبدا مقطع الفيديو كدعاية لرفع معنويات المليشيات حول وصول دعم تركي في ظل الخسائر الفادحة لعناصر المليشيات، ووصول قوات الجيش الليبي لمناطق متقدمة من قلب العاصمة طرابلس.

مقطع الفيديو المنشور مساء السبت حمل تحذيرا ممن وصفوا أنفسهم بـ"مقاتلين سوريين" لبعضهم من إطلاق الجيش الليبي الرصاص عليهم في منطقة مفتوحة ادعوا أنها أحد المعسكرات.

فصائل موالية لتركيا

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في المقابل، رجحت مصادر عسكرية ليبية تحدثت لـ"العين الإخبارية" أن الإرهابيين الذين ظهروا في مقطع الفيديو وقالوا إنهم "سوريون" قد يتبعون لما يسمى "لواء السلطان مراد وفيلق الشام" (فصائل مليشيات من التركمان السوريين موالية لتركيا) يقودها الإرهابي فهيم عيسى.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ظهور هؤلاء الإرهابيين كان على الأرجح خلال اشتباكات مع الجيش الليبي وقعت الجمعة خلف معسكر "التكبالي" بمنطقة صلاح الدين التي يتقدم فيها الجيش الليبي، بعد معلومات أن تركيا نقلتهم خلال الأسبوع الماضي إلى طرابلس عبر مطاري معيتيقة ومصراتة الخاضعين لسيطرة المليشيات.

أول ظهور لمقاتلين سوريين في ليبيا

ويعد هذا أول ظهور علني لمقاتلين سوريين في ليبيا في هيئة مجموعات بعد أن حذر الجيش الليبي على لسان العميد خالد المحجوب مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش من وصول عناصر سورية موالية لتركيا للقتال ضمن صفوف المليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق برئاسة السراج. حسبما ذكر موقع العين الاخباري".

200مسلح يدخلون ليبيا

وذكرت قناة الميادين اللبنانية، الثلاثاء، أن تركيا طالبت مليشيات سورية مسلحة موالية لها برفع قوائم أسماء 200 مسلح، لنقلهم إلى ليبيا، على دفعات.

وحسب القناة فإن الدفعة الأولى تتألف من 60 مسلحا من كل مليشيا، بدأ نقلهم، الأربعاء، عبر مطار إسطنبول التركي إلى ليبيا، للقتال في صفوف مليشيات الوفاق في العاصمة طرابلس.

وكانت إحدى كتائب الجيش الوطني الليبي، أعلنت، في وقت سابق، العثور على وثائق تثبت وجود إرهابيين سوريين يقاتلون في صفوف مليشيات طرابلس، بدعم من حكومة السراج.

جبهة ثوار سوريا

وقالت الكتيبة 128 مشاة، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إنها عثرت على بطاقة تعريف لإرهابي سوري ينتمي لما يعرف بـ"جبهة ثوار سوريا" أثناء تمشيط مواقع المليشيات الإرهابية المحررة في العاصمة الليبية طرابلس.

الهوية لإرهابي سوري يدعى "مهدي الحاراتي" وهو قائد سابق لمليشيا "ثوار طرابلس"، وتولى فيما بعد قيادة جماعة "لواء الأمة" الإرهابي في سوريا.

مواني مصراتة

كما سبق أيضا للجيش الليبي التأكيد مرارا أن تركيا نقلت عددا من الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا، للمشاركة في القتال ضد الجيش الليبي، من خلال موانئ مصراتة ومعيتيقة الجوية والبحرية، من خلال ما يعرف بـ"سفن الموت"، وطيران الأجنحة المملوك للإرهابي عبدالحكيم بلحاج أمير الجماعة الليبية المقاتلة.

رحلات طيرات من أنقرة

أكدت مصادر أمنية ليبية أن مطار معيتيقة في طرابلس استقبل ثلاث رحلات طيران مدنية قادمة من أنقرة وإسطنبول وعلى متنها عناصر إرهابية سورية.

وقالت المصادر لـ"العين الإخبارية" إن الرحلة رقم "A330-202" كانت لطائرة تتبع شركة "الأجنحة" التي يمتلكها عبدالحكيم بلحاج، زعيم الجماعة الليبية المقاتلة، والمقيم في إسطنبول، وكانت تحمل على متنها 50 عنصرا إرهابيا سوريا على الأقل، ووصلت فجر الأحد إلى مطار معيتيقة الذي تسيطر عليه المليشيات الإرهابية.

وأضافت المصادر أن الرحلتين الأخريين حملتا أرقام "A319- 112" قادمة من إسطنبول و"A320-214" قادمة من أنقرة وتتبعان الخطوط الجوية الليبية، ولم تستبعد المصادر وجود عناصر إرهابية سورية على متنهما، مشيرة إلى أن الرحلتين وصلتا لمطار معيتيقة في توقيتين متقاربين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن، الأحد، أن عدد العناصر المسلحة التي نقلتها تركيا إلى العاصمة الليبية طرابلس بلغ نحو 300 مسلح، فيما تلقى نحو ألف عنصر التدريب بالمعسكرات التركية في عفرين السورية.

المرصد السوري

ووثق المرصد السوري عبر تسجيلات صوتية استعدادات عناصر سورية قبل مغادرتها عفرين التي تحتلها تركيا منذ مطلع العام الماضي باتجاه طرابلس، ونقل عن مصادر موثوقة أن "الراتب المطروح من جانب تركيا يتراوح بين 2000 و2500 دولار للشخص الواحد لعقد مدته 3 أو 6 أشهر مقابل التوجه إلى طرابلس في ليبيا".

وأوضحت المصادر أنه كلما طالت المدة زاد الراتب الذي يتلقاه المسلح، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المليشيات التي انتقلت إلى ليبيا من فصيل "حركة حزم" التي تم حلها قبل سنوات عدة.

وأوضحت المصادر أن تركيا افتتحت مكتبا تحت إشراف "فرقة الحمزة" أحد فصائل المعارضة الموالية لأنقرة في مبنى قوى الأمن الداخلي (الآسايش) سابقا، وفي مبنى الإدارة المحلية سابقا تحت إشراف "الجبهة الشامية"، كما افتتح "لواء المعتصم" مكتبا في قرية قيباريه، وفي حي المحمودية مكتبا آخر تحت إشراف "لواء الشامل"، مؤكدة أن الفصائل الإرهابية الموالية لتركيا تشجع الشباب على التوجه إلى ليبيا، وتقدم مغريات ورواتب مجزية تتراوح بين 1800 إلى 2000 دولار أمريكي لكل مسلح شهريا.