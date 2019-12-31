بالصور.. ماراثون للدراجات الهوائية في الشرقية احتفالاً بالعام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب:

حرص عدد من شباب وفتيات مدينة الزقازيق بالشرقية، على تنظيم ماراثون للدراجات الهوائية، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء فريق الدراجات المعروف "Zag pirats" لقيادة الدراجات الهوائية؛ احتفالاً بالعام الجديد.

شارك عدد كبيرة من الشباب والفتيات في الماراثون، حيث ساروا بشوارع وأرجاء مدينة الزقازيق، وسط جو احتفالي بالعام الجديد 2020.

أصدر محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب تعليمات مشددة برفع درجة الاستعدادات القصوى بالتزامن مع احتفالات العام الجديد، خاصةً بمحيط الكنائس ودور العبادة والأديرة للاستعداد للاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.

وشدد المحافظ على الأجهزة التنفيذية بضرورة التنسيق مع قوات الأمن ورجال المرور لوضع خطة لتأمين محيط الكنائس ودور العبادة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية وضمان سلامة المواطنين والحفاظ على المنشآت الدينية وتوفير الأجواء اللازمة لقضاء الأعياد فى المتنزهات والحدائق.​