إنقاذ شاب حاول الانتحار داخل غرفته في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:
تمكنت أسرة شاب بمركز المطرية في الدقهلية من الإمساك بنجلهم، قبيل إقدامه على الانتحار داخل غرفته.
تلقى مدير الأمن اللواء فاضل عمار إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة بوصول شاب إلى مستشفى المطرية ادعاء محاولة انتحار.
انتقل الرائد احمد فتح الله رئيس المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن الشاب "السيد. م. ال"، حاول الانتحار بالشنق، ووجدت آثار سحجات لديه بمنطقة الرقبة، نتيجة الحبل الذي كان ملفوفًا حول رقبته.
بسؤال مرافقيه نفوا وجود شبهة جنائية، وأكدوا أنه يمر بحالة نفسية سيئة وأنقذته أسرته قبل أن ينهي حياته.
حرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري اتخاذ اللازم.
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