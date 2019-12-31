بالصور.. أسقف أسيوط يترأس احتفالية رأس السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

ترأس الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس ورئيس دير العذراء بدرنكة، مساء اليوم الثلاثاء، صلوات رأس السنة الميلادية، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، وأجواء سادت فيها الفرحة والاحتفال بقدوم العام الجديد.

حرص القائمون على شؤون الكنيسة من شمامسة وخدام والآباء الكهنة على التواجد داخل وخارج الكنائس لخدمة الآلاف من الأقباط بمراكز وقرى المحافظة المشاركين في أداء القداس، مرددين العديد من الترانيم والدعوات وإقامة الطقوس الخاصة.

وعززت قوات الأمن من إجراءات تأمين الكنائس والأديرة، إذ تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى الكنائس؛ لحين ‏انتهاء إقامة ‏القداس‎ والاحتفالات برأس السنة الميلادية.

وشدد مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، على الضباط والأفراد المعنيين بالخدمات الأمنية بالكنائس والأديرة، ضرورة اليقظة وفحص المترددين على الكنائس من خلال البوابات الإلكترونية، وتمشيط محيط الخدمات الأمنية، وتوسيع دائرة الاشتباه، مع الالتزام بالخطة الأمنية التي وضعت لتأمين الكنائس، والإخطار حال الاشتباه في أي سيارة أو دراجة بخارية أو أجسام غريبة داخل الحرم الآمن لكل كنيسة.​