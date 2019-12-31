بسبب نخلة.. 6 مصابين في انقلاب ميكروباص بأسيوط (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:
أصيب 6 أشخاص، مساء اليوم الثلاثاء، إثر سقوط شجرة "نخيل" على سيارة ميكروباص، كانوا يستقلونها، بقرية النواورة في مركز البداري بأسيوط.
تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد ورود بلاغ من مستشفى البداري المركزي بوصول 6 أشخاص مصابين باصابات متفرقة.
بالانتقال والفحص وسؤالهم أقروا انهم خلال استقلالهم السيارة رقم 7829 ي ط ا، قيادة " سليمان، س، أ" سقطت عليهم نخلة أمام كوبري العمدة بمنطقة منشاة همام التابعة لمركز البداري مما ادى إلى إصابتهم بإصابات متفرقه بالجسم، وتم رفع النخلة من الطريق وتسير حركة المرور، وجرى تحرير المحضر اللازم.
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