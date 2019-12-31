حكومة تركيا ترسل اليوم مشروع قانونٍ إلى البرلمان يسمح بإرسال قوّات إلى ليبيا

وكالات- قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو للصحفيين إن الحكومة التركية سترسل اليوم، الإثنين 30 ديسمبر 2019، مشروع قانون إلى البرلمان يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا، لتسرع بذلك خطة إصدار القانون التي تأكدت الأسبوع الماضي. وتحدث الوزير بعد إجتماع مع زعماء المعارضة التركية سعيا لحشد الدعم لمشروع القانون. كان الرئيس رجب طيب أردوغان قد قال الأسبوع الماضي إن حكومته ستسعى لإقرار مشروع القانون بعدما طلبت حكومة فائز السراج المعترف بها دوليا في ليبيا الدعم.

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