تصفية قيادي بحقيبة متفجرة وتفكيك ألغام حوثية

في الوقت الذي كشفت فيه القوات المشتركة عبوة ناسفة بحرية، دخلت عمليات التصفيات البينية داخل أجنحة ميليشيات الحوثي الانقلابية، مرحلة جديدة، وذلك في أعقاب الكشف عن هدايا قاتلة لتخلص القيادات الحوثية من بعضها، في مؤشر واضح لمسلسل التصفيات داخل الميليشيا الانقلابية، وكشفت مصادر خاصة عن مصرع قيادي بارز في ميليشيا الحوثي، إثر انفجار طرْدٍ متفجر أرسل إليه في منزله بحي الصافية وسط العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة الميليشيات، لافتة إلى أن القيادي الحوثي المدعو علي الشرفي لقي مصرعه في منزله عند قيامه بفتح طرد أرسل إليه كهدية.

حقيبة ملازم

وأوضحت أن الطرد عبارة عن حقيبة «ملازم» عنونت بـ»ملازم القسم الجهادي»، وانفجرت عند فتحه لها مما أدى إلى مقتله وانفصل رأسه عن جسده، مشيرة إلى أن ما جرى يعد مؤشراً واضحاً لصراع الأجنحة ومسلسل التصفيات البينية داخل ميليشيا الحوثي، أو اختراقاً أمنياً كبيراً جعل أبرز المشرفين مكشوفين بالاسم ومكان الإقامة بعد سنوات من التخفي خلف الأسماء المستعارة.

عمليات اغتيال

يشار إلى أن الأشهر الماضية شهدت تفجر الصراع بين أجنحة الميليشيات الحوثية، ليطفو على السطح عبر موجة تصفيات بينية وصلت إلى دار زعيم الحوثيين بمصرع أخيه إبراهيم الحوثي، الذي جرى تصفيته وآخرين برفقته في منزل وسط صنعاء، وسبقته عمليات قتل واغتيال لعشرات القيادات، ضمن الصراع الداخلي بين قادة الميليشيات.

وتزايدت بشكل لافت وتيرة الصراع بين قيادات ميليشيات الحوثي الانقلابية، والتي بدأت تأخذ أشكالاً جديدة ومتعددة، أبرزها التصفيات الجسدية والاعتقالات، وتدور أسبابها حول خلافات تقاسم الأموال المنهوبة والنفوذ فيما تبقى من مناطق سيطرتها.

عبوة ناسفة

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي، أمس، عن العثور على عبوة ناسفة بحرية من مخلفات ميليشيا الحوثي الانقلابية، في حوض أحد الموانئ بالحديدة، غرب اليمن حيث أفاد الإعلام العسكري في بيان، أن فريق البحث والإنقاذ عثر على جسم غريب في حوض ميناء الحيمة بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، وأوضح البيان أنه تم سحب الجسم الغريب إلى ساحل ميناء الحيمة، وبعد الكشف عليه من قبل الفرق الهندسية المتخصصة اتضح أنه عبوة بحرية بطول متر وعرض متر من مخلفات ميليشيا الحوثي. يشار إلى أن وحدات الهندسة التابعة للقوات المشتركة، فككت خلال الفترة الماضية كميات كبيرة من الألغام البحرية التي خلفتها الميليشيات الحوثية في مراكز الإنزال السمكي وعلى طول امتداد الساحل الغربي، وتسببت الألغام البحرية التي زرعتها ميليشيا الحوثي بمقتل عشرات الصيادين في الساحل الغربي، وتوقفت نتيجة تلك الألغام حركة الصيد في العديد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى تضرر آلاف الأسر التي تعتمد على مهنة الصيد.

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إضراب التجار

على صعيد آخر، يبدأ التجار اليمنيون بالعاصمة اليمنية صنعاء والمحافظات المتبقية تحت سيطرة الحوثيين، اليوم إضراباً مفتوحاً، احتجاجاً على قرار الميليشيات الحوثية بمنع تداول ومصادرة واستبدال العملة النقدية الجديدة، وطالبت نقابة التجار اليمنيين، في بيان صحافي، بنك صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين بإعادة النظر في القرارات الخاصة بالعملة المحلية الجديدة، لأنها منتشرة في السوق بمبالغ خيالية، داعية إلى وضع حلول إيجابية مثل قيام الميليشيات الحوثية بطبع عملة جديدة واستبدالها فوراً من التجار والأشخاص.

تصاعد الصراع بين أجنحة الميليشيات

تصفية القيادي علي الشرفي بطرْدٍ متفجر في منزله

كشف مواقع عدد من القيادات بعد سنوات من التخفي

تصفية أخ زعيم الميليشيا المدعو إبراهيم الحوثي وآخرين برفقته

عمليات قتل واغتيال لعشرات القيادات ضمن الصراع الداخلي