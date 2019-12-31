قائد القوات المشتركة يستقبل وزير الدفاع الكويتي

استقبل قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة الشيخ أحمد المنصور الصباح، والتقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة الشيخ أحمد المنصور الصباح، أمس، في زيارته بمنسوبي القوات الكويتية المشاركة بعمليات «إعادة الأمل» ضمن عمليات إعادة الحكومة اليمنية الشرعية. وأقام الفريق فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة مأدبة غداء بهذه المناسبة على شرف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد المنصور الصباح والوفد المرافق له، بعدها التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة، قبل أن يودع قائد القوات المشتركة الضيف.



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