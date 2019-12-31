الملك يتسلم رسالتين من القيادة الإثيوبية ويهنئ السودان وكوبا

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالتين من رئيسة إثيوبيا سهلورق زودي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي. وقام بتسليم الرسالتين الرئيس الإثيوبي السابق ملاتو تشومي خلال استقبال الملك المفدى له أمس. ونقل تشومي لخادم الحرمين الشريفين تحيات الرئيسة ورئيس الوزراء، فيما أبدى - حفظه الله - تحياته لهما. وتم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين المملكة وإثيوبيا، وسبل تنميتها وتطويرها.

تهاني

بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة للفريق الأول الركن عبدالفتاح عبد الرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسيادته، ولحكومة وشعب السودان الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وأشاد خادم الحرمين الشريفين بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة. كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة للرئيس الكوبي ميجل دياز كانيل بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس كانيل، ولحكومة وشعب كوبا الصديق مزيدا من الرقي والازدهار.

برقيات

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة للفريق الأول الركن عبدالفتاح عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده، معبراً عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة السعادة للفريق البرهان، راجياً لحكومة وشعب السودان الشقيق مزيد من التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد برقية تهنئة للرئيس الكوبي ميجل دياز كانيل بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده، معبرا عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس كانيل، راجياً لحكومة وشعب كوبا الصديق مزيدا من التقدم والازدهار.