أنقرة (وكالات) أفادت مصادر أمنية تركية أمس، بمقتل جندي جراء إصابته بجروح خطيرة إثر تفجير وقع بمدينة تل أبيض بشمال سورية قبل يومين.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن المصادر القول إن الجندي كان نقل إلى مستشفى بولاية شانلي أورفة، حيث لقي حتفه متأثرا بجروحه.

وكانت قوات تركية مدعومة بمسلحين سوريين قد سيطرت على تل أبيض، التابعة لمحافظة الرقة السورية، بعد عملية عسكرية أطلقتها في أكتوبر الماضي ضد مناطق سيطرة الأكراد في شمال سورية. وتم لاحقاً تعليق العملية العسكرية بعد تفاهمات توصلت إليها أنقرة مع كل من واشنطن وموسكو.

وفي السياق، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أمس، إن انسحاب تركيا من مواقع المراقبة العسكرية في إدلب «غير وارد» وذلك بعدما كثفت القوات السورية والروسية قصف أهداف في المحافظة الواقعة بشمال غرب البلاد. وتوجد 12 نقطة مراقبة تركية في إدلب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل جندي تركي بانفجار عبوة ناسفة في «تل أبيض» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.