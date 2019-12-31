وزير الدفاع الكويتي يتفقد قوات بلاده في «إعادة الأمل»

الكويت، الرياض (وكالات) تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، أمس، القوات الكويتية المشاركة في عملية «إعادة الأمل». وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز استقبل في مدينة خميس مشيط، الوزير الكويتي الذي التقى أيضاً بمنسوبي القوات الكويتية ضمن عمليات إعادة الحكومة اليمنية الشرعية. وأقام قائد القوات المشتركة مأدبة غداء بهذه المناسبة على شرف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي والوفد المرافق له، وبعدها التقطت الصور التذكارية بالمناسبة. وغادر الصباح مدينة خميس مشيط، وكان في وداعه قائد القوات المشتركة.

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