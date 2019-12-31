قرقاش يؤكد ترسيخ موقع الإمارات الريادي عربياً وعالمياً

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية على تعزيز موقع الإمارات الريادي في العديد من المجالات والعمل على ترسيخه عربياً وعالميا في العام الجديد. وقال في تغريدات على حسابه في «تويتر»: «ونحن نودّع عاماً ونستقبل آخر جديداً يحق لنا أن نفخر بما حققته الإمارات.. سنة مميزة مرت سريعاً شهدت تعميق قيم النجاح وانطلاقنا إلى الفضاء، وتعزيز موقعنا الريادي في مجالات عديدة: إنسانية، وقِيَميّة، واقتصادية».

وأضاف قرقاش: «وفي ظل التحديات الإقليمية المحيطة لعبت الإمارات بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء دوراً مبدئياً ببوصلة عربية. دأبُها على الدوام السعي إلى تعزيز الاستقرار والازدهار عبر نموذجها الوطني الناجح ورؤيتها الطموحة والتنافسية». وختم قائلاً: «نتطلع إلى 2020 بكل ثقة. تقودنا قيادة واعية وطموحة تقود مسيرة خيّرة ترسم لنا الطريق. وفي عام الاستعداد للخمسين نعمل جميعاً على ترسيخ موقع الإمارات العربي والعالمي عبر تعزيز وتوطيد أسسه الحالية، وتطوير إمكانياته المستقبلية».

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