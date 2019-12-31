مقتل وإصابة 27 حوثياً بهجوم شمال الضالع

عقيل الحلالي (صنعاء)

قتل 7 عناصر من ميليشيات الحوثي الانقلابية وجرح 20 آخرون أمس في عملية نوعية نفذتها القوات اليمنية المشتركة، المدعومة من التحالف العربي، في مديرية دمت شمال محافظة الضالع جنوب اليمن. وذكرت مصادر عسكرية لـ«الاتحاد» أن القوات المشتركة المسنودة بقوات من الحزام الأمني في المحافظة شنت هجومين على تجمعين للميليشيات في موقعي القهرة والمنقز بمنطقة مريس التابعة لمديرية دمت. وأوضحت أن العملية النوعية تَأتي بعد 24 ساعة على عملية نوعية مماثلة استهدفت تجمعات للميليشيات في منطقة يعيس القريبة من مريس.

وأفشلت القوات المشتركة والحزام الأمني، فجر أمس هجوماً للميليشيات على معسكر ومنطقة الجُب القريبة من مدينة الفاخر الواقعة غرب قعطبة التي حررت في أكتوبر الماضي. وأفادت مصادر إعلامية بأن القوات المشتركة وقوات الحزام الأمني صدت محاولة هجومية للمتمردين الحوثيين على معسكر الجُب بعد اشتباكات استخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

من جهة ثانية، واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس، خروقاتها اليومية للهدنة الإنسانية الهشة في محافظة الحديدة. وأبلغت مصادر ميدانية «الاتحاد» بأن الميليشيات قصفت بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية، مساء، مواقع عسكرية للقوات المشتركة في محيط مطار المدينة جنوب الميناء الاستراتيجي على البحر الأحمر، لافتة إلى أن القصف طال بشكل عشوائي مواقع متفرقة بحي منظر الشعبي الواقع جنوب المدينة والذي يشهد منذ أسابيع نزوحاً سكانياً بسبب خروقات واعتداءات الحوثيين.

كما كثفت ميليشيات الحوثي قصفها المدفعي والصاروخي على مواقع القوات المشتركة بقيادة ألوية العمالقة الجنوبية شرق مديرية الدريهمي التي تبعد 20 كيلومتراً إلى الجنوب عن الحديدة. وبحسب المصادر، فإن خروقات الحوثيين واعتداءاتها على مواقع القوات المشتركة والتجمعات السكنية سجلت أيضا في منطقتي الفازة والجبلية بمديرية التحيتا الساحلية ومديرية حيس جنوبي الحديدة، إضافة إلى منطقة الجاح الساحلية بمديرية بيت الفقيه، وسط المحافظة. وأفادت مصادر في القوات المشتركة، أمس، بالعثور على عبوة بحرية ناسفة، طولها متر واحد وعرضها نصف متر، في حوض ميناء الحيمة بمديرية التحيتا، مؤكدة أن هذه العبوة الناسفة من مخلفات الميليشيات التي زرعتها خلال الأعوام الماضية ومئات الألغام البحرية تسببت بمقتل وإصابة العشرات من الصيادين اليمنيين في الساحل الغربي. إلى ذلك، قال وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، إن ميليشيات الحوثي تستغل موانئ وسواحل الحديدة لتهريب الأسلحة وتدمير الوطن وزعزعة أمنه واستقراره تنفيذاً للأجندة الإيرانية، لافتاً لدى زيارته أمس قطاع خفر السواحل بالبحر الأحمر بمديرية الخوخة إلى أن الميليشيات استبدلت بعد اجتياحها للمحافظة أواخر العام 2014 أغلب منتسبي قطاع خفر السواحل البحر الأحمر بعناصر موالين لها لفرض هيمنتها على الموانئ الثلاثة (الحديدة والصليف ورأس عيسى) مخالفة بذلك اتفاق السويد الذي ينص على تسليم الموانئ لقطاع خفر السواحل. وأضاف مخاطباً منتسبي قطاع خفر السواحل: «من هنا نرسلها رسالة واضحة.. أنتم الشرعيون حسب اتفاق السويد وستتولون تأمين موانئ الحديدة قريباً»، مشيداً بالدعم السخي الذي يقدمه التحالف العربي وقيادة القوات المشتركة بالساحل لقوات خفر السواحل.

اغتيال قيادي من «الحزام الأمني»

بسام عبدالسلام (عدن)

قتل قيادي في قوات الحزام الأمني مع أحد مرافقيه إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون أثناء مروره في طريق رئيسي بمديرية المحفد التابعة لمحافظة أبين، جنوب اليمن. وأفاد مصدر لـ«الاتحاد» بأن المسلحين الذين يعتقد أنهم من تنظيم «القاعدة» الإرهابي أطلقوا النار على القيادي ويدعى ياسر شملق المقرومي أثناء وجوده بالقرب من محطة لبيع المحروقات، ثم لاذوا بالفرار صوب منطقة الخيالة، لافتاً إلى أن قوات الحزام الأمني استنفرت لتعقب العناصر الإرهابية إلى مخابئها، ومؤكداً أن العمليات الإرهابية لن تمر وسيتم بالرد عليها بحزم.