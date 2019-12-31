اضراب قطاع المواصلات في فرنسا يلقي بظلاله على احتفالات العام الجديد

اضطربت حركة المواصلات بشكل كبير في فرنسا، اليوم الثلاثاء، في ظل الإضراب المستمر احتجاجاً على إصلاحات مقررة لنظام التقاعد.

وفي العاصمة باريس، استمر تشغيل العديد من خطوط المترو بطاقة محدودة، مع توقف خطين عن العمل بشكل كامل.

وانتشر مقطع فيديو تظهر فيه سائقة مترو، وهي تتعرض لمضايقات من جانب المضربين، بينما كانت في طريقها إلى عملها في الصباح، مما أثار موجة من الغضب في البلاد.

وقالت شركة النقل الباريسية "أر.إيه.تي.بي" في تغريدة : "صباح الأمس تعرضت سائقة مترو للترويع من جانب المضربين بينما كانت تستعد للبدء في عملها.. هذا موقف غير مقبول، وسوف يتم إجراء تحقيق في الواقعة".

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وعادة ما يتوجه مئات الآلاف إلى شارع الشانزيلزيه الشهير في باريس للاحتفال بالعام الجديد، ولكن الوصول إلى الشارع الشهير أصبح بالغ الصعوبة بالنسبة للسائحين هذا العام بسبب إلغاء الكثير من رحلات القطارات.

وفي عشية العام الجديد، من المقرر تشغيل خطين للمترو يعملان بشكل ذاتي بالكامل حتى الساعة الثانية صباحاً، كما سيتم تشغيل خطوط حافلات إضافية لخدمة المحتفلين بالعام الجديد.

وتعمل خطوط المترو والقطار في باريس مجاناً كل عام في ليلة العام الجديد.