كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس العراق: محاولة اقتحام السفارة الأمريكية "تجاوز" للاتفاقات الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، يعد تجاوزاً للاتفاقات الدولية الملزمة للحكومة العراقية.

وأكد صالح، في بيان له، مساء الثلاثاء، أن التعرض إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في العراق، يعد ضرباً لمصالح العراق وسمعته الدولية.

وأشار إلى أن واجب القوات الأمنية العراقية حماية البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الرسمية والمصالح العامة والخاصة.