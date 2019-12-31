كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات أمريكية تغادر قاعدة عين الأسد في الأنبار متوجهة إلى بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادرت قوات أمريكية، مساء الثلاثاء، قاعدة عين الأسد في الأنبار متوجهة إلى بغداد لحماية السفارة الأمريكية هناك.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إرسال قوات إضافية لدعم الموجودين بمبنى السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.

وأكد إسبر أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اتخذت الإجراءات المناسبة لضمان حماية وسلامة الأمريكيين الموجودين على الأراضي العراقية.

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واقتحم عناصر من مليشيا حزب الله العراقية، صباح اليوم الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في بغداد وسط تراخٍ أمني، حيث قاد زعيم مليشيا "بدر" هادي العامري، يرافقه قيس الخزعلي زعيم "عصائب أهل الحق" المحتجين حول مبنى السفارة.

ومساء اليوم، أضرم أنصار مليشيا حزب الله العراقي، النيران عند إحدى بوابات مبنى السفارة وسط سماع دوي إطلاق نيران.

وحسب شهود عيان، لوكالة الأنباء الألمانية، حلقت طائرات أمريكية في سماء السفارة لرصد الوضع.