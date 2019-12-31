كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عشية رأس السنة.. الهند تستعد لاحتجاجات جديدة ضد قانون الجنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المقرر أن يشارك آلاف الهنود في العام الجديد من خلال تنظيم احتجاجات ضد قانون الجنسية، على الرغم من محاولات رئيس الوزراء ناريندرا مودي إخماد المظاهرات، التي استمرت لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً.

وهزت الاحتجاجات الهند منذ 12 ديسمبر، عندما أصدرت الحكومة تشريعا يمهد الطريق أمام الأقليات غير المسلمة من الدول المجاورة ذات الأغلبية المسلمة في أفغانستان وبنغلاديش وباكستان؛ للحصول على الجنسية الهندية.

وإلى جانب معارضة السجل الوطني المقترح للمواطنين، خاف العديد من الهنود من أن هذه الخطوة سوف تميز ضد الأقلية المسلمة وتختفي أمام الدستور العلماني للبلاد.

وخطط المتظاهرون لثلاث مظاهرات على الأقل في العاصمة نيودلهي، بما في ذلك منطقة شاهين باغ، حيث أغلق مئات السكان طريقًا سريعًا رئيسيًا لمدة 18 يومًا.

كما خطط المنظمون لإحياء الشعر والخطب في احتجاج خارج جامعة جاميا ميليا في نيودلهي، التي اقتحمتها الشرطة هذا الشهر.

وقال تشينمووي بيسوال المسؤول بالشرطة الذي يشرف على الجزء الجنوبي الشرقي من المدينة، الذي يضم شاهين باغ وجامعة جاميا ميليا جميع التدابير الاحترازية مطبقة، أنه في الآونة الأخيرة، لم تكن هناك حوادث.

وفي مدينة حيدر أباد الجنوبية، قامت مجموعتان صغيرتان على الأقل من المتظاهرين بتنظيم احتجاجات سريعة؛ لتفادي قيود الشرطة على التجمعات الكبيرة.

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وقال أحد أعضاء إحدى المجموعات، التي نظمت 11 احتجاجًا لـ"رويترز"، إن عادةً ما يظهر فجأة اعداد كبيره من المتظاهرين في الأماكن العامة، مثل مراكز التسوق والمقاهي، وترفع لافتات وتشجع المارة على الانضمام.

وقال الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، كل يوم، نقوم بعمل ما، في مكان ما"، مضيفًا أنه من المقرر تنظيم مظاهرة أخرى مساء اليوم الثلاثاء.

كما يتم التخطيط لإحياء الشعر على جانب الشارع والكوميديا ​​الاحتفالية والعروض الموسيقية في العاصمة المالية لمدينة مومباي ومدينة كولكاتا الشرقية.

وشهدت جميع المدن الثلاث احتجاجات سلمية كبيرة ضد قانون تعديل المواطنة (CAA) والسجل الوطني للمواطنين (NRC)، والتي كانت جزءًا من البيان الانتخابي للحزب القومي الهندوسي الحاكم في مودي.

ولكن بعض الاحتجاجات تحولت إلى عنف، لا سيما في ولاية أوتار براديش الشمالية المكتظة بالسكان، وقتل ما لا يقل عن 25 شخصًا في اشتباكات مع الشرطة منذ أوائل ديسمبر.

وفي البداية، بدأ حزب موديز بهاراتيا جاناتا (BJP) يدافع عن غضب الجمهور من نطاق الاحتجاجات؛ حيث أعلن مودي أنه لم تكن هناك مناقشات بشأن المجلس الوطني النرويجي، متناقضة مع زملائه في الحزب.

وأطلق حزب بهاراتيا جاناتا أيضًا، بدعم من حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، لشرح أن الجهاز المركزي للمحاسبات ليس تمييزيًا ومطلوبًا لمساعدة الأقليات غير المسلمة في الاضطهاد في الدول المجاورة الثلاثة.