فقدان خمسة بحارة في سواحل آسفي منذ 3 أيام.. الدرك يستعين بـ”الهليكوبتر” وزوارق مطاطية لتمشيط الساحل

فُقد في سواحل مدينة آسفي على امتداد منطقة الواليدية خمسة بحارة، كانوا قد خرجوا للصيد، أول أمس الأحد، قبالة منطقة “العكارطة” في نفوذ جماعة “آيير”، إذ غرقوا جميعهم دونَ أنّ تتمكن لحدود اللحظة مصالح الوقاية المدنية والدرك الملكي من العثور على جثث البحارة المفقودين.

وقال مصدر من الدرك الملكي لـ”اليوم24″ إنّ عملية واسعة تقودها مصالح أدرك منذ أمس الاثنين، استعانت فيها بمروحية لتمشيط الساحل على امتداد أزيد من 100 كيلومترًا في عرض البحر، كما جرى يوم الثلاثاء استخدام زوارق مطاطية بتنسيق مع مصالح الوقاية المدنية لتمشيط المنطقة، غير أنّه لحدود اللحظة لم تسفر عملية البحث عن العثور على جثة البحارة المفقودين.

وأفاد المصدر ذاته، أنّ البحارة المفقودين ينحدرون من مدينة آسفي، وخرجَ هؤلاء في رحلة للصيد أول أمس الأحد بقارب “تقليدي” يُسمى “بوعلام” ومسجل تحت رقم 7.6756 غير أنّ تقلب الأحوال الجوية أسفر عن انقلاب المركب وفقدان الضحايا ضمنهم اثنين ينحدران من عائلة واحدة.