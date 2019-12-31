دوري أبطال أوربا.. حكيمي ضمن تشكيلة أفضل شباب المسابقة

تواجد الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب بروسيا دورتموند الألماني، ضمن تشكيلة أفضل اللاعبين الشباب لمسابقة دوري أبطال أوربا.

ونشر الحساب الرسمي لأعرق مسابقة خاصة بالأندية في العالم، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة ضمت أبرز اللاعبين الشباب الذين تألقوا في النسخة الحالية، وعلى رأسهم حكيمي.

وتألق البالغ من العمر 21 عاما، مع دورتموند في دوري الأبطال هذا الموسم، حيث ساهم في تأهله إلى ثمن النهائي بعدما وقع 4 أهداف، جعلته يرافق برشلونة الإسباني إلى الدور القادم، في مجموعة ضمت إلى جانب زملائه، والبارصا، إنتر ميلان الإيطالي، وسلافيا براغ التشيكي.

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وضمت تشكيلة أفضل اللاعبين الشباب، بالإضافة لحكيمي، مجموعة من الأسماء على غرار حارس مرمى نابولي الإيطالي ميريت، والفرنسي بافار لاعب بايرن ميونخ الألماني، والبرازيلي غوديس لاعب ريال مدريد الإسباني، وهالان المهاجم السابق لريد بول سالزبورغ النمساوي، المنتقل حديثا إلى بروسيا دورتموند.

يذكر أن حكيمي المعار من ريال مدريد إلى دورتموند، تُوج الأحد الماضي بجائزة “غلوب سوكر” لأفضل لاعب عربي شاب، مع العلم أنه مرشح لجائزة أفضل لاعب إفريقي صاعد.