خلال تسلم الإدارة: رائد دقة يدعو لائتلاف شامل في بلدية باقة الغربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعا رئيس بلدية باقة الغربية، المربي رائد، دقة، إلى ائتلاف شامل وتكاتف الجهود لجميع أعضاء المجلس البلدي والموظفين لخدمة المواطنين والشروع بمسيرة العمران والنهوض بالبلدة.

رئيس بلدية باقة الغربية، رائد دقة (عرب 48)

وأكد دقة أن باقة الغربية أولًا وفوق الجميع، مشددًا على ضرورة وحدة الصف والعمل من أجل خدمة المواطنين ومعالجة مختلف القضايا، خاصة تلك التي تخص الأرض والمسكن والخارطة الهيكلية ومقترحات الخرائط التفصيلية، مبينًا أنه سينطلق من خلال المجلس البلدي المنتخب نحو إعادة هيكلة جهاز الموظفين لما فيه الصالح العام وتسهيل الخدمات للمواطنين.

وردت تصريحات الرئيس دقة، خلال حفل مراسيم تسلم الإدارة الجديدة للبلدية، التي أجريت مساء اليوم الثلاثاء، بحضور مندوب وزارة الداخلية ومأمور الانتخابات، بشارة عبساوي، والرئيس المنتهية ولايته، المحامي مرسي أبو مخ، ولفيف من أعضاء البلدية والمواطنين والشخصيات الاجتماعية والسياسية ومندوبين عن اللجنة الشعبية ولجنة الإصلاح.

افتتح جلسة المراسيم الاحتفالية وتسليم الإدارة مأمور الانتخابات عبساوي، الذي أشاد بسير عملية الانتخابات في باقة وتقبل الحسم، ومن ثم منح مع الرئيس المنتهية ولايته أبو مخ للرئيس المنتخب والأعضاء أداء قسم الولاء لخدمة المواطنين بما ينص عليه القانون.

واستعرض عبساوي دور البلدية المنتهية ولايتها، مشيدًا بالرئيس المنتهية ولايته والأعضاء على ما قدموه للبلدية والبلدة وحصول البلدية على جائزة التفوق والإنجازات في الحكم المحلي بالبلاد.

وأعلن مأمور الانتخابات النتائج الرسمية للجولة الثانية بفوز رائد دقة برئاسة البلدية بحصوله على 8228 صوتًا، بينما منافسه جلال أبو حسين حصل على 5675 صوتا.

وخلال المراسيم الاحتفالية تحدث العديد من المواطنين منهم رئيس اللجنة الشعبية الشيخ خيري أسكندر، والحاج هاشم عثامنة، والحاج حسن أبو مخ وماهر خواجة، حيث أشادوا بكلماتهم بإدارة البلدية المنتهية ولايتها وأثنوا على عمل وأداء الرئيس السابق ومن رافق من أعضاء مجلس بلدي خلال ولايته الممتدة على مدار 8 سنوات.

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كما قدموا التبريكات للرئيس الناخب دقة ولجميع أعضاء البلدية الجدد، وحثوهم على مواصلة العمل وترسيخ قواعد أن باقة أولا، والسعي لخدمة المواطنين بمهنية وإخلاص وتحمل المسؤولية في مواجهة التحديات والعمل لما فيه الصالح العام دون أي تفرقة.

وشددوا في كلماتهم على ضرورة تطبيق وتنفيذ الوعود على أرض الواقع، مؤكدين أن نتائج الانتخابات أثبتت وحسمت بأن باقة أولا وفوق الجميع، وأوضحوا بأن الإنسان ورجل الجمهور والقيادي المنتخب يقاس بالعطاء والانتماء والوفاء للعهد ولبلده ومجتمعه.

من جانبه، أكد رئيس البلدية السابق، مرسي أبو مخ، الذي سلم مفاتيح البلدية للرئيس رائد دقة، على استعداده لمواصلة الجهود لخدمة البلدية ومساعدة الرئيس المنتخب، داعيا جميع الأعضاء للعمل إلى جانب رئيس البلدية وإنجاح مسيرته، التي تأتي في نهاية المطاف لمصلحة باقة.

واستعرض أبو مخ من خلال التقرير الذي قدمه للرئيس والأعضاء الواقع المالي للبلدية، مبينًا أن البلدية بدون عجز بالميزانية العادية وبفائض أموال بميزانيات التطوير.

وقال أبو مخ ان حجم الميزانية العادية للبلدية حاليا 167 مليون شيكل، فيما تبلغ نسبة الجباية 75%، لافتًا بوجود ميزانيات لمشاريع تم العمل عليها بقيمة 178 مليون شيكل، عدا عن ميزانيات بقيمة 66 مليون شيكل لمشاريع قيد التنفيذ، إلى جانب ميزانيات مرصودة بقيمة 20 مليون شيكل لمشاريع مقترحة، يضاف إليها مشاريع بميزانيات بقيمة 46 مليون شيكل تنفذها مباشرة وزارات حكومية.