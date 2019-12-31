شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم قيادي.. مقتل عدد من المليشيا بالضالع والان نبدء بالتفاصيل

قتل قيادي ميداني في مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بنيران قوات الجيش الوطني اليمني في مديرية قعطبة، شمال محافظة الضالع، جنوب اليمن. وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لقوات الجيش اليمني بأن قوات الجيش الوطني اليمني شنت هجومًا على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في منطقة "حمام مرخزة"، غرب مديرية قعطبة بالمحافظة. وأسفر الهجوم عن مقتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية بينهم القيادي خالد الحومي، وجرح عدد آخر.

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