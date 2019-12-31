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بريطانيا تدين الاعتداء على قاعدة عسكرية في العراق

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أدانت المملكة المتحدة الاعتداء الصاروخي الذي شنته مؤخرًا مليشيات إرهابية مدعومة من النظام الإيراني على قاعدة عسكرية قرب كركوك في العراق.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان اليوم: "تدين المملكة المتحدة الاعتداء الصاروخي الذي نفذته مؤخرًا كتائب حزب الله على قاعدة عسكرية قرب كركوك. ونحن نؤيد الإجراء الذي اتخذته الولايات المتحدة يوم أمس دفاعًا عن قوات التحالف".

وأضاف: "قوات التحالف، بما فيها قوات المملكة المتحدة، موجودة في العراق بناءً على طلب من الحكومة العراقية لأجل هزيمة داعش وبناء عراق ينعم بالأمن والازدهار".

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