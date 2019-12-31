شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تدين الاعتداء على قاعدة عسكرية في العراق والان نبدء بالتفاصيل

أدانت المملكة المتحدة الاعتداء الصاروخي الذي شنته مؤخرًا مليشيات إرهابية مدعومة من النظام الإيراني على قاعدة عسكرية قرب كركوك في العراق.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان اليوم: "تدين المملكة المتحدة الاعتداء الصاروخي الذي نفذته مؤخرًا كتائب حزب الله على قاعدة عسكرية قرب كركوك. ونحن نؤيد الإجراء الذي اتخذته الولايات المتحدة يوم أمس دفاعًا عن قوات التحالف".

وأضاف: "قوات التحالف، بما فيها قوات المملكة المتحدة، موجودة في العراق بناءً على طلب من الحكومة العراقية لأجل هزيمة داعش وبناء عراق ينعم بالأمن والازدهار".