شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجمة السفارة الأمريكية في بغداد.. و«ترامب» يتوعد إيران والان نبدء بالتفاصيل

• «البنتاغون»: إرسال قوات إضافية للحماية

• الخارجية الأمريكية: الموظفون في أمان ولا خطط لإجلائهم

حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إيران مسؤولية تدبير الاعتداء على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر": "إن إيران قتلت مقاولًا أمريكيًا، وأصابت عددًا منهم. ونحن رددنا بقوة، وسنقوم بذلك دائمًا والآن إيران تدبر الهجوم على السفارة الأمريكية في العراق، وسيتحملون المسؤولية الكاملة، ونتوقع من العراق استخدام قواته لحماية السفارة. وقد أبلغناهم بذلك".

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فيما أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) سترسل قوات إضافية إلى بغداد لحماية سفارتها بعدما هاجمتها عناصر مليشيات موالية لإيران.

وقال وزير الدفاع في البيان: "إن وزارة الدفاع تعمل بشكل وثيق مع وزارة الخارجية لضمان سلامة سفارتنا وموظفينا في بغداد، وسنرسل قوات إضافية لدعم موظفينا في السفارة".

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الموظفين في السفارة الأمريكية في بغداد في أمان ولا يوجد أي خطط لإجلائهم منها.

وقال متحدث بالخارجية: إن السفير الأمريكي لدى العراق مات تويلر الذي كان مسافرًا في رحلة شخصية سيعود إلى السفارة.