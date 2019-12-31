8 أسرى فلسطينيين يضربون عن الطعام دعما للأسير زهران

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الثلاثاء، أن 8 من أسراها في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بدأوا إضرابا عن الطعام تضامنا مع رفيقهم الأسير أحمد زهران المضرب منذ 99 يوما.



وقالت قيادة منظمة الجبهة الشعبية بسجون الاحتلال، في بيان، إن "مجموعة من الأسرى وعلى رأسهم مسؤولها وائل الجاغوب خاضوا صباح اليوم الثلاثاء، إضراباً تحذيرياً ليوم واحد؛ يقرعون به جدران الزنازين إسناداً لرفيقهم أحمد زهران المضرب عن الطعام منذ ما يقارب مائة يوم".

ووفق البيان؛ فإن المضربين هم: وائل الجاغوب، ونصار جرادات، ورائد الريان، ومصعب محمود، وفادي خيرزان، ومحمد أبوحمد، ومحمد أبوغازي، وأحمد أبوعمشة، بالإضافة إلى الأسير جميل يوسف "عنكوش"، الذي يخوض الإضراب منذ 3 أيام تضامناً مع زهران.

وأشارت الجبهة إلى أن هذه الخطوة سيتبعها خوض أسرى آخرين الإضراب، للضغط على إدارة مصلحة السجون والمخابرات لإنهاء معاناة زهران بإطلاق سراحه دون قيد أو شرط.

وحذرت أنه في حال استمر الاحتلال في اعتقاله لزهران ستتصاعد الأنشطة الضاغطة، وصولاً إلى إضراب استراتيجي لجميع أسرى الجبهة في جميع السجون، ويمكن أن يتصاعد هذا الإضراب ويشمل جميع من في سجون الاحتلال.

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ولمحت إلى أن المناضل القائد زهران ورفاقه يدشنون العام 2020 بملحمة بطولية جديدة تضاف إلى بطولات الحركة الأسيرة، رأس الحربة الأولى في مواجهة الاحتلال.





يشار إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية قررت، الإثنين، نقل مسؤول الفرع الجبهة وائل الجاغوب إلى عزل هداريم للضغط على الجبهة لوقف تحركاتها الضاغطة لإسناد زهران، ولرفضه لقاء ضباط جهاز الشاباك الإسرائيلي.

والأسير أحمد زهران (42 عاماً)، من بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله، وكان قد أمضى ما مجموعه 15 عاماً في سجون الاحتلال.

ويقبع الأسير زهران في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، وفقد من وزنه قرابة 30 كيلوجراما، ويخوض الإضراب احتجاجا على اعتقاله الإداري التعسفي، منذ 20 سبتمبر/أيلول الماضي، وهو أسيرٌ سابق قضى ما مجموعه 15 عاما في سجون الاحتلال، وهو أبٌ لأربعة أبناء، وكان آخر اعتقال له في مارس/آذار 2019.

ويعدّ الإضراب هو الثاني الذي يخوضه خلال العام الجاري، إذ خاض إضرابا ضد اعتقاله الإداري استمر 39 يوماً، وانتهى الإضراب بعد وعود بالإفراج عنه، إلا أن الاحتلال أعاد تجديد اعتقاله لمدة 4 أشهر وثبتته على كامل المدة.