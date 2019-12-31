وزارة الري السودانية تطرد 48 إخوانيا من الخدمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طردت وزارة الري والموارد المائية في السودان، الثلاثاء، 48 عنصراً محسوبين على نظام الإخوان الإرهابي المعزول، من وحدة تنفيذ السدود.
وذكرت الوزارة، في قرارها بهذا الشأن، أن إبعاد تلك العناصر جاء وفق خطة إعادة هيكلة "وحدة السدود" التي وافق عليها مجلس الوزراء وصدقها وزير الري.
وتأسست وحدة تنفيذ السدود في السودان عام 2005 بقرار من الرئيس المعزول عمر البشير، وكانت أكبر بؤرة تمكين للحركة الإسلامية السياسية، وغالبية العاملين بها مرتبطون بجهازي المخابرات والأمن الشعبي الخاصين بجماعة الإخوان الإرهابية، وفق تقارير موثوقة.
واكتسبت الوحدة سمعة سيئة خلال عهد النظام البائد لدى الشارع السوداني بعد أن تسببت في تشريد آلاف المدنيين نتيجة إقامة سدود للتوليد الكهربائي بشكل غير مدروس.
كما دخلت في نزاعات مع السكان في شمال السودان، وتسببت في مقتل 3 شبان عندما كان تنوي إقامة سدود كجبار ودال على نهر النيل بالقوة الجبرية.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قراراً أعفى بموجبه الإخواني موسى عمر من منصب المدير العام لوحدة تنفيذ السدود، ومنها بدأ حملة إعادة هيكلة الوحدة.
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