واشنطن: لا إصابات بين موظفينا بسفارة بغداد

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء، إن جميع الأمريكيين بسفارة الولايات المتحدة في بغداد آمنون، ولا إصابات في صفوفهم.



وأوضح متحدث باسم الوزارة أن السفير الأمريكي لدى العراق مات تولر كان في رحلة سفر خاصة معدة سلفا منذ أكثر من أسبوع، وأن التقارير التي ذكرت أنه أُجلي من السفارة غير صحيحة.

وأضاف المسؤول أن السفير في طريق العودة إلى السفارة ولا توجد خطط لإخلائها.

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وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إرسال قوات إضافية لدعم الموجودين بمبنى السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.

وأكد إسبر أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اتخذت الإجراءات المناسبة لضمان حماية وسلامة الأمريكيين الموجودين على الأراضي العراقية.

واقتحم عناصر من مليشيا حزب الله العراقية، صباح اليوم الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في بغداد وسط تراخٍ أمني، حيث قاد زعيم مليشيا "بدر" هادي العامري، يرافقه قيس الخزعلي زعيم "عصائب أهل الحق" المحتجين حول مبنى السفارة.

ومساء اليوم، أضرم أنصار مليشيا حزب الله العراقي، النيران عند إحدى بوابات مبنى السفارة وسط سماع دوي إطلاق نيران.

وحسب شهود عيان، لوكالة الأنباء الألمانية، حلقت طائرات أمريكية في سماء السفارة لرصد الوضع.