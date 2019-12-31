في 2019.. إسرائيل قتلت 149 فلسطينيا بينهم 112 بغزة

جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين لا تتوقف

لم تتوقف آلة القتل الإسرائيلية ضد الفلسطينيين خلال عام 2019، حيث حصدت خلال هذا العام نحو 149 شهيدا بزيادة 5 % في عدد الشهداء الأطفال، مقارنة بعام 2018، وفق معطيات رسمية.

وأعلن التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا نتيجة لإطلاق النار وقصف الطيران من الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2019، بلغ 149 شهيدا في مختلف المحافظات الفلسطينية، 74% منهم من قطاع غزة.

وبيّن محمد صبيحات، الأمين العام للتجمع، في بيان، أن عدد الشهداء الأطفال بلغ 33 شهيدا (أي بنسبة 23% تقريباً، وبزيادة بلغت 5% مقارنة مع العام الماضي).

ولفت إلى أن عدد الشهداء في 2019 قريب من المعدل العام لأعداد الشهداء خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، حيث بلغ المعدل العام خلال الفترة المذكورة 161 شهيداً في كل عام.





ووفق البيان؛ فإن 112 شهيداً سقطوا في محافظات غزة (بما يمثل 74% من العدد الإجمالي)، 69 منهم نتيجة القصف بالطيران الحربي الإسرائيلي.

وفي الضفة الغربية سقط 37 شهيداً يمثلون 26% من العدد الإجمالي.

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وذكر البيان أن عدد الشهداء الأطفال (أقل من 18 عاماً) هو 33 شهيدا/ة، وعدد الشهيدات الإناث 12 شهيدة، وعدد الشهداء الذكور 137 شهيدا.

وأشار إلى أن أصغر الشهداء سناً هو الشهيد (الجنين) عبدالله أبو عرار الذي استشهد بتاريخ 5 أبريل/نيسان 2019 في حي الزيتون بغزة، والشهيد (الجنين) أيمن محمود المدهون الذي استشهد بتاريخ 5 مايو/أيار 2019 في بيت لاهيا في قطاع غزة.

أما أكبر الشهداء سناً، فهو الشهيد عبد الرحيم مصطفى المدهون (61 عاما) من بيت لاهيا بالقطاع حيث استشهد في 5 مايو/أيار 2019.





وبيّن التقرير أن متوسط أعمار الشهداء هو 25 عاما و8 أشهر، وأكثر فئة عمرية استهدفها الاحتلال كانت عُمر 22 عاما، وعددهم 10 شهداء، كما أن عدد الشهيدات والشهداء المتزوجين تراوحت في الذكور بين 49 عاما و57 شهيدا، أما السيدات فلبغ عددهن نحو 8 سيدات.

وذكر التجمع الوطني أن أكثر الأشهر دمويةً، كان شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019، حيث بلغ عدد الشهداء خلاله 44 شهيداً وشهيدة.

وبلغ عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، خلال هذا العام 15 جثماناً، ليرتفع العدد الإجمالي لجثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات سجون الاحتلال ومقابر الأرقام إلى 306 جثامين.

وبحسب التجمع، فإن عدد الشهداء خلال الأعوام الخمسة الماضية، بلغ 807 شهداء، موزعين على النحو الآتي؛ عام 2015: 145 شهيدا، و2016: 127 شهيدا، وعام 2017: 74 شهيدا، وعام2018: 312 شهيدا.