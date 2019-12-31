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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
الخليج 365 - القاهرة
إسبر يدعو حكومة العراق إلى الوفاء بمسؤولياتها الدولية لحماية الأمريكيين
أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اعتزام بلاده ارسال قوات إضافية لدعم تأمين سفارتها في بغداد بعد هجوم المتظاهرين عليها في المنطقة الخضراء.
وقال إسبر إن الجيش الأمريكي اتخذ تحركات مناسبة لضمان سلامة المواطنين الأمريكيين، وأفراد القوات والدبلوماسيين الأمريكيين في العراق.
ودعا بيان إسبر حكومة العراق إلى الوفاء بمسؤولياتها الدولية لحماية الأمريكيين في البلاد.
كان انصار حزب الله العراقي احد فصائل الحشد الشعبي قد احتشدوا امام السفارة الامريكية في بغداد ورددوا هتافات منددة بقصف جوي أول أمس الاحد اسفر عن مقتل 25وإصابة اكثر من 51 آخرين من عناصر الحزب.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أن القصف جاء "ردا على هجمات متكررة نفذتها كتائب حزب الله العراقي،على قواعد عراقية تضم قوات أمريكية"، بعدما تسبب أحدها في مقتل متعاقد أمريكي يوم الجمعة الماضي.
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