شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. قوات أميركية تغادر قاعدة عين الأسد في الأنبار متوجهة إلى بغداد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 كشفت قناة سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل بأن قوات أميركية تغادر قاعدة عين الأسد في الأنبار متوجهة إلى بغداد لحماية السفارة الأميركية هناك.

وكانت عناصر من حزب الله العراقي أقدمت على اقتحام مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا.

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