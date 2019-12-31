هروب كارلوس غصن من اليابان ووصوله إلى لبنان يثيرالكثير من الجدل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

أثارت قضية هروب رئيس مجلس إدارة شركة "نيسان" السابق، كارلوس غصن، من اليابان ووصوله إلى لبنان يثيرالكثير من الجدل، خاصة فيما يتعلق بطريقة هروبه رغم خضوعه للاعتقال الإداري.

وصل غصن إلى لبنان صباح أمس الاثنين، قائلا إنه تحرر أخيرا من القيود المفروضة عليه، ولم يعد أسيرا لقضاء "مزور"، فيما لم تصدر أية تصريحات حكومية من اليابان، خاصة أن معظم الهيئات في طوكيو إجازة بمناسبة رأس السنة.

التقى المدير التنفيذي السابق لشركة "نيسان" كارلوس غصن، اليوم الثلاثاء، الرئيس اللبناني ميشال عون، بعد ساعات من وصوله إلى لبنان، وفقا لوكالة الأنباء الروسية.

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ونقلت الوكالة عن مصادر يابانية، أن فريق الدفاع يحتفظ بجواز سفره، بموجب الحكم القضائي الأخير، الأمر الذي يمثل تناقضا كبيرا ويزيد من غموض القضية، رغم تأكيد لبنان على أن غصن دخل بطريقة شرعية.

واعتبرت وسائل اعلام محلية ودولية أن هروب غصن يحوي في طياته لغزا محيرا، يكمن في كيفية تمكن الرئيس التنفيذي السابق لـ"نيسان" من الهروب من كاميرات المراقبة المحاط بها منزله، والتي ترصد كل تحركاته.

فيما عرضت قناة mtv اللبنانية تقريرا يكشف تفاصيل دخول "غصن" إلى لبنان، كاشفة أن العملية نفذتها مجموعة "بارا عسكرية" تزامنا مع وجود زوجته في الولايات المتحدة.

ودخلت الفرقة إلى منزله في اليابان تحت غطاء فرقة موسيقية لعشاء ميلادي، ثم عادت وخرجت بعد انقضاء الوقت المنطقي للحفلة. لم تعلم حينها السلطات اليابانية أن كارلوس غصن اختبأ في أحد الصناديق المخصصة لنقل الآلات الموسيقية، ثمّ غادر البلاد عبر مطار محلّي.