رئيس الوزراء العراقي يدعوالجميع إلى المُغادَرة فورًا بعيدًا عن هذه الأماكن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

الخليج 365

أكدت وزارة الخارجية العراقية التزامها بحفظ حُرمة السفارات، انسجامًا مع اتفاقـيّة فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وذكر بيان للوزارة أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أنها تتابع ما تشهده سفارة الولايات المتحدة الأمريكيّة من تجمهر مُتظاهِرين أمام بوّابتها؛ احتجاجًا على القصف الذي تعرّضت له قطاعات من الحشد الشعبيّ، وما أسفر عنه من ضحايا بين شهيد وجريح.

وأكدت الوزارة أن البعثات الدبلوماسيّة العاملة على أرض العراق محط احترام وتقدير عالٍ، وأنّ الوزارة مُلتزمة بحفظ حُرمتها انسجامًا مع اتفاقـيّة فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وضرورة عدم تعريض أمنها للخطر.

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وأضافت أن رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي، دعا الجميع إلى المُغادَرة فورًا بعيدًا عن هذه الأماكن، مشدَّدا على أنَّ أيَّ اعتداء، أو استفزاز للسفارات، والممثليّات الأجنبيّة هو فعل ستمنعه القوات الأمنيّة بصرامة، ويُعاقِب عليه القانون بأشدّ العُقوبات.

وقصفت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الأحد، 5 مواقع تابعة لميليشيا «الحشد الشعبي» الموالي لإيران في العراق، ما أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة آخرين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنَّ الضربات ترسل رسالة مفادها أن بلاده لن تتسامح مع تصرفات إيران التي تعرّض حياة الأمريكيين للخطر، فيما أدانت إيران الهجمات بشدة معتبرة أنها دليل بارز على الإرهاب.

ودعت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة الأمريكية إلى احترام سيادة واستقلال العراق، ووحدته والتوقف عن التدخل في شئونه الداخلية.