بوتين: أدعو لوحدة الروس للمحافظة على تنمية البلاد

دعا الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ في خطابه لنهاية العام،الروس "للوحدة كي نحافظ على تنمية البلاد"، وذلك تزامناً مع الذكرى العشرين لوصوله إلى السلطة عام 1999.

وفي كلمة له أمام ​الكرملين​، توجه بوتين برسالة إلى الروس أشار فيها الى "أننا نعيش في أوقات مضطربة، دينامية ومتناقضة، لكن يمكننا وعلينا أن نقوم بكل ما أمكن لتنمو ​روسيا​ بنجاح"، مشيرا الى أنه "معاً فقط يمكننا التصدي للتحديات التي يواجهها المجتمع والبلاد. وحدتنا هي ​القاعدة​ التي تسمح لنا بتحقيق أهدافنا الأسمى".

وأكد بوتين أن "مخططاتنا وأحلامنا غير قابلة للتقسيم، فحاضر روسيا ومستقبلها رهن بجهود ومساهمات كل واحد منا".

واعتبر بوتين أن الجيل القديم من الروس، هو "جيل المنتصرين الراسخ والبطولي"،مشيدا بـ"استقرار ​الإقتصاد​ الروسي".



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