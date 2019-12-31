"حزب الله العراق": ترامب ارتكب حماقة ستطيح به وبمرتزقته في العراق

حذرت "​كتائب حزب الله​ ​العراق​" ​ترامب​ و​الإدارة الأميركية​ و أشارت الى "ترامب ارتكب حماقة ستطيح به وبمرتزقته في العراق".

وفي بيان لها، أكدت على ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة اخراج القوات المحتلة وتوابعها، داعية النواب الى التصويت على هذا القانون وإقراره.



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