مطلوب بإطلاق نار سلم نفسه عيد الى مكتب فرع المعلومات في البقاع الغربي

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ بأن "المدعو علي ع. ع. سلم نفسه الى مكتب ​فرع المعلومات​ في ​البقاع الغربي​، وهو متهم باطلاق النار باتجاه حسين خالد ابو عيد ما ادى الى مقتله على الفور في بلدة القادرية ​حوش الحريمة​".

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