إجراءات امنية مشددة ليلة راس السنة وحواجز ودوريات في طرابلس

نفذت العناصر التابعة لسرية طرابلس في ​قوى الامن الداخلي​، اجراءات امنية مشددة في مناسبة ليلة راس ​السنة​، واقامت الحواجز الثابتة، وسيرت دوريات في احياء المدينة وشوارعها.

واشرف قائد السرية العقيد عبد الناصر غمراوي ميدانيا برفقة كبار ضباط السرية على الانتشار، حيث تفقد العناصر واعطى التوجيهات اللازمة، واكد ان "الاجراءات الامنية اتخذت بتوجيهات من المدير العام لقوى الامن الداخلي ​اللواء عماد عثمان​ ووزيرة الداخلية ​ريا الحسن​".

واعتبر ان "العناصر و​الاجهزة الامنية​ كافة ستكون العين الساهرة في هذه الليلة للحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم، وحماية المرافق السياحية والتجمعات الاحتفالية، و​المطاعم​ ودور العبادة، وكل اماكن السهر، إضافة إلى تأمين ​حركة السير​ بهدف الحد من الازدحام".

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