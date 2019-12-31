الحركة البيئية تطالب بحكومة تكون اولوياتها اعلان حالة طوارىء بيئية

هنأت الحركة البيئية اللبنانية اللبنانيين في بيان بالعام الجديد 2020، وطالبت بحكومة جديدة تحترم الطبيعة بعيدة عن المحاصصات والهدر والفساد، يكون رئيسها ووزراؤها مستقلين عن الطبقة السياسية التقليدية ورجال الأعمال، اختصاصيين في وزاراتهم ويحترمون القوانين والاتفاقيات الدولية لا سيما اتفاقية باريس لمكافحة التغير المناخي وأهداف التنمية المستدامة 2023 ، وتكون أولويتها إعلان حالة طوارىء بيئية تقوم على تجميد كل المشاريع الكبيرة المدمرة للطبيعة كالسدود والمطامر وردم البحر والمقالع والمرامل لحين إعادة النظر بالخطط المستدامة للمياه والنفايات وترتيب الأراضي".
ووضعت الجمعيات البيئية الستين الأعضاء في الحركة "كل قدراتها بخدمة الشعب اللبناني بالملفات البيئية لا سيما في مجالات الطاقة والمياه والزراعة والثقافة والسياحة والتربية وكافة القضايا الوطنية" .
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