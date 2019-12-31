الحركة البيئية تطالب بحكومة تكون اولوياتها اعلان حالة طوارىء بيئية

هنأت ​الحركة البيئية اللبنانية​ اللبنانيين في بيان ب​العام الجديد​ 2020، وطالبت ب​حكومة​ جديدة تحترم الطبيعة بعيدة عن المحاصصات والهدر و​الفساد​، يكون رئيسها ووزراؤها مستقلين عن الطبقة السياسية التقليدية و​رجال الأعمال​، اختصاصيين في وزاراتهم ويحترمون القوانين والاتفاقيات الدولية لا سيما اتفاقية ​باريس​ لمكافحة ​التغير المناخي​ وأهداف التنمية المستدامة 2023 ، وتكون أولويتها إعلان حالة طوارىء بيئية تقوم على تجميد كل المشاريع الكبيرة المدمرة للطبيعة ك​السدود​ و​المطامر​ وردم البحر والمقالع والمرامل لحين إعادة النظر بالخطط المستدامة للمياه و​النفايات​ وترتيب الأراضي".

ووضعت ​الجمعيات البيئية​ الستين الأعضاء في الحركة "كل قدراتها بخدمة ​الشعب اللبناني​ بالملفات البيئية لا سيما في مجالات ​الطاقة​ و​المياه​ و​الزراعة​ والثقافة و​السياحة​ والتربية وكافة القضايا الوطنية" .

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