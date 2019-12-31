اشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "بغض النظر عن الظروف والأسباب التي أدت إلى احتجاز ​كارلوس غصن​ في ​اليابان​ وملابساتها مع الإصرار على تبيان الحقيقة، نتمنى ان لا تكون ظروف مغادرته بهذا الشكل مرتبط بخلفيات داخلية لبنانية، لان الوضوح في الأمر ضروري كي لا تتأثر العلاقات اللبنانية اليابانية التاريخية".

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: نتمنى ان لا تكون ظروف مغادرة كارلوس غصن مرتبط بخلفيات داخلية لبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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