مهاجم الوداد ينتقل رسميا لفريق في القسم الثاني

عائشة مجيب – صحفية متدربة

تعاقد فريق شباب المحمدية، مع اللاعب الدولي النجيري كابرييل أوكيشوكو، قادما من فريق الوداد الرياضي.

وأعلنت إدارة شباب المحمدية عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك أنها حسمت في صفقة المهاجم أوكيشوكو رسميا، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وانضم أوكيشوكو لصفوف فريق الوداد الرياضي في الميركاتو الصيفي الماضي، علما أنه سبق له المشاركة مع منتخب بلاده النجيري، وجاور فرق أروبية.

يشار إلى أن الدولي النيجيري بات محط أنظار فريقين جزائريين، التي كانت ترغب الاستفادة من خدماته خلال المركاتو الشتوي الجاري.