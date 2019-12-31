عائشة مجيب – صحفية متدربة
تعاقد فريق شباب المحمدية، مع اللاعب الدولي النجيري كابرييل أوكيشوكو، قادما من فريق الوداد الرياضي.
وأعلنت إدارة شباب المحمدية عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك أنها حسمت في صفقة المهاجم أوكيشوكو رسميا، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.
وانضم أوكيشوكو لصفوف فريق الوداد الرياضي في الميركاتو الصيفي الماضي، علما أنه سبق له المشاركة مع منتخب بلاده النجيري، وجاور فرق أروبية.
يشار إلى أن الدولي النيجيري بات محط أنظار فريقين جزائريين، التي كانت ترغب الاستفادة من خدماته خلال المركاتو الشتوي الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر مهاجم الوداد ينتقل رسميا لفريق في القسم الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.