مركز عالمي للأرقام والإحصائيات.. زياش يجاور ميسي في التشكيل المثالي لعام 2019 – صورة

اختار موقع “سوفا سكور” الشهير، المتخصص في الأرقام والإحصائيات الكروية، النجم المغربي حكيم زياش، لاعب فريق أجاكس أمستردام الهولندي، للتواجد في التشكيلة المثالية لسنة 2019، وذلك بعد أن تألق بشكل لافت مع الفريق الهولندي هذه السنة.

سنة 2019، فرض فيها اللاعب المغربي نفسه كأفضل لاعب في صفوف فريق العاصمة الهولندي، سواء على المستوى المحلي، بعد أن قاده للتتويج بثنائية الدوري والكأس، أو على الصعيد الأروبي، بعد أن قاده للوصول لنصف نهائي عصبة الأبطال الأروبية.

النجم المغربي، وحسبب نفس المركز، تحصل على تنقيط 7.89، ليكون بذلك واحد من أفضل اللاعبين في العالم هذا العام، مجاورا مجموعة من الأسماء اللامعة، على غرار الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، كيفن ديبروين، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، توني كروس، متوسط ميدان ريال مدريد، فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، وجوشوا كيميش، لاعب بايرن ميونخ الألماني.

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وحصل أحسن لاعب هذه السنة في العالم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، على أعلى تنقيط في هذه القائمة، بـ 8.26 نقطة.

جدير ذكره، أن زياش، خطف الأضواء هذا الموسم من كل زملاءه في هولندا، بعد أن تصدر ترتيب أحسن الممررين في مجموعات دوري أبطال أروبا لهذا الموسم، كما أنه يتصدر هدافي الفريق في هذه المنافسة، ناهيك عن أرقامه القياسية في الدوري المحلي.