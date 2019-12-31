سواريز رفض عرضا مغريا للعب في الصين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم برشلونة الإسباني، لويس سواريز، رفض عرضا مغريا من أحد فرق الدوري الصيني، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن سواريز تلقى عرضًا مُغريًا للغاية، لكنه رفضه وقرر الاستمرار مع البلوغرانا.

وأضافت الصحيفة "سواريز رغم أنه صرح في العديد من المناسبات أنه من الطبيعي أن يبحث برشلونة عن بديل، لكنه قرر البقاء لموسم آخر مع البارسا لمحاولة الفوز بدوري الأبطال مع صديقه المُقرب ليونيل ميسي".

وتابعت "احتمال عودة نيمار أيضًا وأن الثلاثي الشهير سيعود للعب معًا مُجددًا، كان سببا في استمراره، بجانب أنه وضع سعادة أسرته التي ترتبط بعمق بالمدينة الكاتالونية".

وأشار التقرير، إلى أنه على الرغم من أن سواريز يرتبط بعقد حتى 2021، لكنه ليس من المستبعد أن يقوم بتجديد عقده مع البارسا، رغم محاولات ديفيد بيكهام إقناعه بالانضمام لصفوف فريقه إنتر ميامي بالدوري الأميركي.