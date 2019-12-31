أنشيلوتي يستهدف التعاقد مع نجم ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب إيفرتون الإنجليزي، كارلو أنشيلوتي، يخطط للتعاقد مع نجم يحمل قميص ريال مدريد الإسباني منذ سنوات.
ووفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن أنشيلوتي يسعى للتعاقد مع نجم ريال مدريد خاميس رودريغيز، حيث يرغب المدرب الإيطالي في جعله أول صفقة له في فترة الانتقالات الشتوية.
وأفادت بأن أنشيلوتي من أشد المعجبين بمهارات خاميس فوق المستطيل الأخضر، لاسيما وأنه أشرف على تدريبه في ريال مدريد قبل سنوات.
وأضافت أن إيفرتون سيعرض حوالي 43 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات الدولي الكولومبي.
وأوضح نفس المصدر أن إدارة إيفرتون مستعدة لفتح خزائنها، من أجل إبرام صفقات قوية وتكوين فريق قوي يكون قادرا على المنافسة، خاصة وأن المدرب كارلو أنشيلوتي يمتلك خبرة كبيرة في عالم التدريب، ويستطيع تحقيق الكثير مع فريقه الجديد.
وكان كارلو أنشيلوتي خلال فترة تدريبه لبايرن ميونخ قد تعاقد مع خاميس على سبيل الإعارة من ريال مدريد، إذ كان الدولي الكولومبي آنذاك خارج حسابات مدرب الأبيض الملكي زين الدين زيدان.
ويأمل أنشيلوتي الآن في تكرار ذلك والتعاقد مع خاميس في الميركاتو الشتوي، لاسيما وأن مدرب ريال مدريد زين الدين يمتلك حلولاً كثيرة في تشكيلة الفريق، ولن يمانع ربما في رحيل لاعبه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
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