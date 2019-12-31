الزبيدي يناقش مع شيخ شمل العوالق تطورات الأحداث في شبوة

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

ناقش رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء، عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم الثلاثاء مع الشيخ أحمد محسن أحمد صالح فريد العولقي، شيخ مشائخ شمل العوالق بمحافظة شبوة، تطورات الأحداث التي تشهدها محافظة شبوة، وما تمارسه المليشيات الإخوانية من اعتداءات وانتهاكات بحق أبناء شبوة الأحرار، وخاصة الهجوم البربري الذي تنفذه في هذه الأثناء على مطارح قبائل لقموش الأبية.



وأكد الزبيدي أن كل تلك الممارسات والانتهاكات، تأتي في السياق التي تنتهجه تلك المليشيا لمحاولة إخضاع وإذلال أبناء شبوة الأحرار، بعد أن تمكنوا خلال فترة وجيزة من تطهير محافظتهم من أوكار التنظيمات الإرهابية الممولة من جهات ودول يعرفها الجميع، وسعياً منها لوضع العراقيل أمام تنفيذ بنود اتفاق الرياض.

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وطمأن الزُبيدي، الشيخ العولقي وكافة أبناء شبوة، بأن بقاء تلك المليشيات في شبوة لن يطول وسيعود أبناؤها من منتسبي قوات النخبة للأخذ بزمام الأمور في محافظتهم وتأمينها واستكمال تطهيرها من بؤر الإرهاب والتطرف.

كما أشاد القائد بالجهود الجبارة التي يبذلها الشيخ أحمد العولقي، لحل النزاعات والثارات القبلية في محافظة شبوة، والدور الكبير الذي يضطلع به الوجهاء والشخصيات الاجتماعية في الحفاظ على المكتسبات الوطنية الجنوبية.

ومن جانبه أكد الشيخ العولقي على أن أبناء شبوة، هم السند والعضد للمشروع الجنوبي، الذي يحمله المجلس الانتقالي، والمتمثل في التحرير والاستقلال واستعادة الدولة، مشيداً بالنجاحات التي حققها المجلس للقضية الجنوبية خارجياً وداخلياً، والتي كان آخرها التوقيع على اتفاق الرياض برعاية كريمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة.