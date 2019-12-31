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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي : لم يتم إقتحام السفارة في بغداد والان مع التفاصيل
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أنه لم إقتحام مبنى السفارة الأمريكية في بغداد .
وأضاف في تصريحات مقتضبة له، أن الأمريكيون بداخلها آمنون .
وحاول محتجون عراقيون، اليوم الثلاثاء، إقتحام مبنى السفارة الأمريكية في بغداد رداً علىق صف مواقع تابعة لميليشيا حزب الله في العراق .
ونقلت رويترز عن مسئولين بوزارة الخارجية العراقية، قولهم أنه تم إجلاء السفير الأمريكى وموظفى السفارة الأمريكية فى بغداد.
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