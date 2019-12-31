اليمن.. قتلى وجرحى في صفوف الإصلاح بعد مواجهات مع مسلحين قبليين بحبان شبوة

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

قتل وجرح عدد من عناصر مليشيا حزب الإصلاح، خلال المواجهات التي شهدتها مديرية حبان بمحافظة شبوة، اليوم الثلاثاء .



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وقالت مصادر محلية، أن قوات تابعة للإصلاح بقيادة لكعب، حاولت إقتحام قرى لقموش بحبان شبوة، ولكن رجال القبائل تصدوا لهم وأشتبكوا معهم مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات لكعب .

وذكرت المصادر، ان قوات لكعب إنسحبت إلى النقبة بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم تم نقلهم إلى أحد المستشفيات في عتق .. مشيرة إلى قوات الإصلاح قامت بقصف قرى لقموش بالسلاح الثقيل رداً على منعهم من إقتحام المنطقة .