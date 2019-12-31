بن فريد : عاجلا أو آجلا ستنتهي ميليشيا الإخوان في شبوة

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

أكد القيادي في المجلس الإنتقالي الجنوبي، أحمد عمر بن فريد، أن ميليشيا الإخوان ستنتهي في شبوة عاجلاً أو آجلا .

وقال بن فريد في تغريدة له بتويتر، "مليشيات الإصلاح الإخوانية تعيش حالة من الانفلات الهستيري وهي تواجه كل شرائح المجتمع الجنوبي في شبوة ، وهي الآن تخوض معارك يومية تعكس وضعيتها المهترئة هناك".

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واضاف "عاجلا أو آجلا سوف تنتهي هذه المليشيات لأنها تحمل بذور فنائها بداخلها ولأنها غير مقبولة ولا مرحب بها مهما كانت إمكانياتها".

وتواصل الميليشيات الإخوانية إنتهاكاتها في شبوة التي تسيطر عليها منذ اغسطس الماضي .